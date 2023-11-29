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16:56, 29 ноября 2023Силовые структуры

Российские майоры убедили уголовника сознаться в несуществующем преступлении

ФСБ задержала майоров, заставивших уголовника сознаться в несуществующей краже

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ульяновской области ФСБ задержала двух майоров полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, силовики решили повысить собственную раскрываемость и придумали аферу с делом о пропавшей банковской карте. Они обратились за помощью к жителю села Сурское и потребовали от мужчины написать заявление о краже пластикового носителя. После уговорили второго участника схемы — неоднократно судимого уголовника сыграть роль вора в несуществующей краже. На якобы похищенную карту силовики отправили 200 рублей и отправили «вора» за покупками.

Вскоре майоры отчитались о проведенной оперативной роботе и провели задержание подозреваемого. Однако, силовики не учли, что об их проделках станет известно сотрудникам ФСБ. Теперь уже полицейские оказались в роли подозреваемых. Ведется следствие.

Ранее сотрудники Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полковника полиции. Согласно оперативным данным, полковник юстиции получил восемь миллионов рублей за услугу, связанную с уголовным делом.

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      Владимир Седов
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