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14:54, 29 ноября 2023Среда обитания

Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

В Чите детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Чите воспитанников детского сада попросили ходить туда в пижамах из-за аварии. Об этом со ссылкой на комментарий заведующей дошкольным учреждением рассказал пресс-секретарь комитета образования российского города в своем Telegram.

Речь идет о детском саде № 87. Заведующая сообщила, что из-за аварии на теплосетях температура в учреждении упала до 14 градусов Цельсия. Пока специалисты занимаются устранением и пока температура не придет в норму, родителям посоветовали тщательнее следить за тем, чтобы дети не мерзли.

«Понижение температуры наблюдается не только в наших учреждениях, но и в близлежащих жилых домах. В связи с ее понижением в эти дни на улицах и в помещении мы рекомендовали родителям одевать детей теплее и использовать пижамы во время дневного сна. Также для наших воспитанников сокращен прогулочный режим. В учреждении проводятся мероприятия по профилактике простудных заболеваний», — поделилась информацией заведующая. Она добавила, что детский сад подал теплосервису претензию по причине некачественной подачи тепла. При этом сейчас, по словам заведующей, ситуация с отоплением в детском саду постепенно стабилизируется.

Ранее в этот же день стало известно, что город Котово Волгоградской области на неделю, с 30 ноября по 5 декабря, останется без воды из-за работы на магистральном водопроводе.

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      Полина Кислицына
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