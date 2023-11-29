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15:22, 29 ноября 2023Россия

Российским школьникам с серебряными медалями выдадут аттестат с отличием

В России школьники с серебряными медалями будут получать аттестат с отличием

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В России школьникам с серебряными медалями начнут выдавать аттестат сине-голубого цвета с отличием. Об этом стало известно из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.

Отмечается, что для получения данного аттестата необходимо в итоговых оценках иметь не более двух четверок, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию.

«Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской», — говорится в списке изменений приказа ведомства.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в России не соответствует современным требованиям и в скором времени ее изменят. Он пояснил, что механизм поступления в колледжи после 9-го класса также претерпит изменения.

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      Никита Абрамов
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