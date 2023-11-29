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19:55, 29 ноября 2023Силовые структуры

Российского заключенного осудили еще на шесть лет за призывы к насилию

В Удмуртии заключенного осудили еще на шесть лет за призывы к экстремизму

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Удмуртии суд приговорил ранее осужденного 42-летнего москвича по фамилии Курьенко еще к шести годам колонии особого режима за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Заключенный проходит обвиняемым по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. С 2018 года он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Завьяловского района республики за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в начале 2023 года Курьенко в беседах с другими осужденными высказывал призывы к насилию в отношении лиц неславянской национальности. При этом он понимал публичный характер своих утверждений, желая побудить других к насилию над людьми другой национальности.

Ранее в Ярославской области возбудили дело в отношении заключенного исправительной колонии Рыбинска, подозреваемого в экстремизме.

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