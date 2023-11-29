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06:31, 29 ноября 2023Наука и техника

Обнаружен самый слабый спутник Млечного Пути

Открыта самая неяркая галактика-спутник Млечного Пути Ursa Major III/UNIONS 1

Изображение: arXiv (2023) / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила новый компактный спутник Млечного Пути, который получил обозначение III/UNIONS 1 Большой Медведицы (Ursa Major) и является самым слабым среди всех подобных объектов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Известно, что вокруг Млечного Пути вращаются десятки более мелких гравитационно связанных галактик или звездных скоплений, однако предполагается, что некоторые карликовые и неяркие галактики до сих пор не обнаружены. Их поиск проводится в рамках астрономического обзора UNIONS, который охватывает небо площадью более 4800 квадратных градусов в северном полушарии и задействует две обсерватории — Телескоп Канада-Франция-Гавайи (CFHT) и система телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования (Pan-STARRS).

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Исследователи проанализировали данные UNIONS в рамках поиска новых галактик в Местной группе — группе из более 100 галактик, включающей Млечный Путь. В результате был найден спутник Млечного Пути, о котором не сообщалось в предыдущих исследованиях. Изначально астрономы приняли Ursa Major III/UNIONS 1 за протяженную область с избыточной плотностью звезд, однако после того как были измерены радиальные скорости звезд, было подтверждено, что они образуют единую гравитационную систему.

III/UNIONS 1 Большой Медведицы имеет абсолютную звездную величину 2,2, что делает ее самым слабым спутником Млечного Пути из обнаруженных до сих пор. Предыдущим рекордсменом был Kim 3 — ультратусклое звездное скопление с абсолютной звездной величиной 0,7. Галактика очень компактна и имеет эффективный радиус, в пределах которого испускается половина всего света, примерно 10 световых лет. Она содержит всего 50-60 звезд, а ее общая масса оценивается всего в 16 солнечных масс.

III/UNIONS 1 Большой Медведицы вращается вокруг Млечного Пути и проходит через его диск на расстоянии 52 100 световых лет от центра. Ее возраст оценивается не менее 11 миллиардов лет, а ее звезды бедным металлами. Авторы заключают, что галактика является высокоприоритетным кандидатом для последующих наблюдений с целью установления ее истинной природы и происхождения.

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      Александр Еникеев
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