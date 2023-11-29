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13:23, 29 ноября 2023Бывший СССР

СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

В Одессе СБУ задержала мужчину за выложенное в TikTok видео с работой ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала «тиктокера-рецидивиста» за выложенное в сеть видео с работой средств противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали силовики, мужчина снимал работу систем ПВО 5 ноября 2023 года на камеру мобильного телефона, после чего выложил в социальную сеть TikTok с указанием точных времени и места произошедшего. По мнению сотрудников СБУ, видео попало в рекомендации многим пользователям, в том числе и сотрудникам российских спецслужб, которые могут использовать его для наведения беспилотников на средства ПВО.

Теперь 35-летнему одесситу грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

В середине ноября СБУ обвинила в сотрудничестве с Россией доцента одного из университетов Харькова. Ему грозит пожизненное заключение.

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      Александр Курбатов
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