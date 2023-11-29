Шольцу понравилось сравнение с сантехником от оппозиционера

Канцлера Германии Шольца сравнили с сантехником, тот расценил это как комплимент

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с сантехником, на что тот ответил, что ему понравилось такое сравнение. О ситуации рассказало издание Spiegel.

В бундестаге Фридрих Мерц назвал канцлера «сантехником от власти», также заявив, что ему не хватает видения будущего страны и что в условиях бюджетного кризиса у Шольца есть только «технические ответы на крупные политические решения».

Олаф Шольц расценил это как комплимент. «Сантехник от власти? Водопроводчики незаменимы. Я большой сторонник наших мастеров. Для всех предстоящих задач в нашей стране и перестройки нашей экономики нам нужно мастерство», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Кроме того, на пресс-конференции он посчитал, что имеет определенные параллели с «благородным ремеслом сантехника».

Мерц ранее неоднократно критиковал Шольца, заявляя, что карьере канцлера приходит конец и что он теряет связь с реальностью.