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17:34, 29 ноября 2023Мир

Словакия расширила запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Правительство Словакии расширило запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Фото: Filip Klimaszewski / Reuters

Словакия расширила запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщает правительство Словакии, передает ТАСС.

«С учетом охраны интересов Словакии и необходимости предотвратить серьезные сбои в работе в экономики (…) предлагается запретить ввоз [ряда] сельскохозяйственных продуктов и товаров с Украины», — следует из одобренного кабмином документа.

Уточняется, что список этих товаров расширен до 14 пунктов, среди них мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби. Кроме того, разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, однако требования к нему ужесточат, так как товары нужно будет опечатать на таможне.

Ранее в Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной. Страна может пойти на такой шаг, если к 1 декабря не будет достигнут прогресс в восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков.

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      Виктория Кондратьева
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