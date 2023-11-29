Стало известно об использовании ВСУ дронов нового типа

«МК»: для атаки на Подольск ВСУ использовали беспилотник нового типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать для атак по территории России беспилотники нового типа. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт пояснил, что украинские военные ранее уже использовали беспилотники испанского производства, однако дроны, вероятно, были модернизированы. Он предположил, что в БПЛА, сбитом под Подольском, была установлена батарея повышенной емкости, что позволило дрону преодолеть значительное расстояние.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник ВСУ в Подмосковье утром в среду, 29 ноября. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объектах на территории России.

26 ноября российские системы ПВО сбили несколько дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Устройства были ликвидированы в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.