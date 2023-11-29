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12:49, 29 ноября 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор заслуженному тренеру СССР за педофилию

На Урале суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру за педофилию

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Чкаловского районного суда по делу 85-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат тренера заявил, что это решение незаконное, и они продолжат обжаловать его в суде вышестоящей инстанции. Защита заявляет, что вина Ражева ничем не подтверждается.

2 октября суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить 100 тысяч рублей матери потерпевшей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между ним и 10-летней девочкой. По ее словам, мама запрещала девочке заниматься настольным теннисом, потому что она записала ее в секцию плавания. 18 февраля 2021 года школьница пришла на тренировку к Ражеву, но тот не пустил ее на занятия, так как она не была записана и у нее не было медицинской справки.

Потом тренер выгнал ее, потому что она мешала остальным тренироваться. Дома девочка пожаловалась матери, что тренер к ней приставал. По словам коллеги осужденного Сергея Стяжкова, у следствия не было доказательств вины пенсионера, тем более что в залах, где он вел кружки, были видеокамеры. Однако следователи якобы обманом выманили у пенсионера признательные показания, пообещав, что на время расследования не будут отправлять его в СИЗО, а отпустят домой, а суд позже сочтет признание не соответствующим действительности. Обвинение настаивало на семилетнем приговоре тренеру.

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      Екатерина Кашурникова
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