Суд взыскал с экс-главы российского поселка миллионы рублей за жилье в Австрии

Суд взыскал с экс-главы Янтарного почти 28 миллионов рублей за жилье в Австрии

С бывшего главы городского округа Янтарного (Калининградская область) Алексея Заливатского по решению суда взыскали миллионы рублей за недвижимость в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, экс-глава городского поселения, будучи руководителем администрации Мамоновского городского округа, купил квартиру в Вене почти за 28 миллионов рублей на неподтвержденные доходы. После того как сделка состоялась, Заливатский не представил сведений о доходах, на которые было приобретено жилье, а также не указал информацию о его покупке в справке о доходах. При этом известно, что цена квартиры была значительно выше, чем официальный доход чиновника за три года вместе взятых до момента покупки квартиры.

«Прокуратура области обратилась в суд с иском о взыскании с Заливатского в доход государства денежных средств в сумме 27,9 миллиона рублей, эквивалентной стоимости объекта недвижимости. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены», — рассказали в пресс-службе. На данный момент принадлежащее экс-главе Янтарного имущество арестовано.

Ранее стало известно, что у бывшего министра из Дагестана отсудили десятки тысяч рублей за долги по «коммуналке».