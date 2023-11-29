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20:23, 29 ноября 2023Культура

Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста

Сын Михаила Боярского Сергей рассказал о состоянии госпитализированного артиста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии народного артиста Михаила Боярского, госпитализированного 27 ноября с инфарктом. Его слова приводит РИА Новости.

Сын Михаила Боярского заявил, что отец пошел на поправку. Он также отметил, что у 73-летней звезды театра и кино появился аппетит и актер даже начал раздавать автографы. «Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», – резюмировал Боярский-младший.

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

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      Сергей Равин
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