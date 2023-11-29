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19:27, 29 ноября 2023Спорт

Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

Олег Тактаров заявил, что украинскому боксеру Александру Усику тяжело живется
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров рассказал о разговоре с украинским боксером Александром Усиком. Его слова приводит РИА Новости.

Тактаров заявил, что по-прежнему общается с украинцем, а их последний разговор запомнился ему личными признаниями спортсмена. «Очень тяжело живется человеку. Как он пытается угодить всем, а самое главное — сберечь семью. А это непросто», — признался Тактаров.

17 февраля 2024 года Усик должен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Усик — уроженец Симферополя. Он выступил против спецоперации на Украине. В июне 2023 года спортсмен заявил, что не стал бы драться с россиянами.

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      Анастасия Борисова
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