Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

Олег Тактаров заявил, что украинскому боксеру Александру Усику тяжело живется

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров рассказал о разговоре с украинским боксером Александром Усиком. Его слова приводит РИА Новости.

Тактаров заявил, что по-прежнему общается с украинцем, а их последний разговор запомнился ему личными признаниями спортсмена. «Очень тяжело живется человеку. Как он пытается угодить всем, а самое главное — сберечь семью. А это непросто», — признался Тактаров.

17 февраля 2024 года Усик должен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Усик — уроженец Симферополя. Он выступил против спецоперации на Украине. В июне 2023 года спортсмен заявил, что не стал бы драться с россиянами.