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20:25, 29 ноября 2023Путешествия

Турист прокатился на автобусе в Таиланде и лишился более полумиллиона рублей

The Pattaya News: турист лишился 512 тысяч рублей в автобусе Таиланда

Фото: Edgar Su / Reuters

Австралийский турист прокатился на автобусе в Таиланде и лишился кошелька и документов. В общей сложности путешественник потерял более полумиллиона рублей, пишет издание The Pattaya News.

Известно, что 30-летний Дживарас Паласунорам (Jeevarass Palasunoram) ехал в туристическом автобусе из Бангкока в Паттайю в понедельник, 27 ноября. На время поездки он положил рюкзак на верхнюю полку над сидением.

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По прибытии на тайский курорт австралиец обнаружил, что у него пропали документы и бумажник, в котором лежали 201,5 тысячи батов (512 тысяч рублей).

Добравшись до своего отеля, путешественник сразу обратился в полицию. Правоохранители осмотрели автобус, но улик не нашли. Более того, в салоне не оказалось камер наблюдения. Как пишет издание, пока расследование не принесло результатов.

Ранее другой отдыхающий в Таиланде познакомился с девушкой через приложение и лишился почти 300 тысяч рублей. Мужчина привел местную жительницу в свой номер в отеле, и та ограбила его, пока он был в ванной.

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      Мария Борисова
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