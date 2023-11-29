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08:53, 29 ноября 2023Бывший СССР

Уничтожение российскими военными танка Leopard в зоне СВО попало на видео

Уничтожение российскими военными танка Leopard 1A5 в зоне СВО попало на видео

Уничтожение российскими военными танка Leopard 1A5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео, его публикует «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как боевая машина попадает под обстрел российской артиллерии.

О том, что российские военные подбили танк, переданный украинским военным Германией, всего через пару недель после того, как его стали применять в боевых действиях, сообщал Forbes. По предварительной информации, немецкий танк числился за 44-й бригадой ВСУ.

Ранее немецкий оборонный концерн решил поставить Украине восстановленные танки в 2024 году. В частности, речь идет о танках Leopard 1A5 и танковых тягачах BPz 2.

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      Марина Совина
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