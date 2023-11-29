В Белоруссии ввели налог на богатство

Палата представителей Белоруссии ввела прогрессивную систему налогообложения

В Белоруссии ввели прогрессивную систему налогообложения. О принятии соответствующего законопроекта сообщает Telegram-канал Палаты представителей страны.

Власти уточняют, что «налог на богатство» затронет около 8000-9000 человек. Налоги увеличили «в целях изъятия доходов, полученных в крупных размерах, у юридических и физических лиц».

Повышение налогов коснется тех физлиц, которые зарабатывают больше 200 тысяч рублей в календарный год (около 5 миллионов 482 тысяч российских рублей). Они будут платить подоходный налог в размере 25 процентов с суммы превышения вместо нынешних 13 процентов. Учитываются доходы от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Также власти намерены увеличить ставки налога на прибыль до 25 процентов при получении прибыли свыше 25 миллионов рублей (612 миллионов 465 тысяч российских рублей) в год. Сейчас этот налог составляет 20 процентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сумму расходов страны на борьбу с коронавирусом и предложил ввести новый налог на владение недвижимостью в городе.