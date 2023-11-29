В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с Россией

Глава МИД Эстонии Цахна заявил о готовности страны закрыть границу с Россией

Эстония готова закрыть границу с Россией при необходимости. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна на полях СМИД НАТО, его цитирует РИА Новости.

«Мы готовы закрыть [границы], если будет в этом необходимость», — сказал он. По его словам, эстонские власти обсудят, будет ли закрытие границ необходимо для поддержки Финляндии, так как ее граница полностью закрыта для людей.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

16 ноября глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявлял, что власти республики допускают частичное или полное закрытие пропускных пунктов на границе с Россией.