В ФРГ арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Bild: в ФРГ арестован россиянин по подозрению в подготовке теракта в Кельне

Полиция ФРГ арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта в Кельне. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Во вторник следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов», — сказано в статье.

Уточнятся, что 15-летний Эдрис Д. из Буршайда призвал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада. Кроме того, он рассказал о намерении совершить атаку первого декабря. Позже стало известно, что подозреваемый был в тесном контакте с гражданином России Расулом М. из Витштока, известного как сторонник группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Также отмечается, что Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для совершения теракта. Местом назначения должна была стать рождественская ярмарка или синагога в Кельне, также планировался возможный отъезд после нападения, говорится в материале.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа. Задержанный мужчина планировал уехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России.