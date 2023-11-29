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19:36, 29 ноября 2023Мир

В Германии оценили способность стран НАТО противостоять Российской армии

Немецкий эксперт Меллинг: страны НАТО не способны противостоять военным РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Страны НАТО не способны противостоять Вооруженным силам России из-за отсутствия необходимого военного потенциала. Готовность членов Североатлантического альянса остановить российских военных на границах в случае возникновения угрозы оценил немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью телеканалу ZDF.

«В военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должны определяться через возможность сдержать Россию от вторжения или остановить ее на границах. В данный момент альянс такими возможностями не обладает», — сказал он.

По его мнению, в Европе сейчас нет многих необходимых элементов, в том числе людей и техники, которые бы позволили противостоять Российской армии.

Ранее командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что Армию России нельзя назвать слабой. Он отметил, что российские войска отличает подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил.

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      Виктория Кондратьева
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