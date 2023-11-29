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12:53, 29 ноября 2023Мир

В Кремле заявили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций в Европе

Песков: в Европе видят эффект бумеранга от антироссийских санкций
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС . Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В Европе видят эффект бумеранга от неэффективных антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Европейские политики также на самом деле видят неэффективность принятых санкций и видят также эффект бумеранга от этих санкций», — констатировал он.

Ранее аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд заявил, что санкции против Москвы не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева. По его словам, масштабы антироссийских санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики, однако они лишь незначительно изменили ход конфликта.

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      Дарья Балацкая
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