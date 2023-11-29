В мэрии Донецка заявили о взломе сайта после сообщения о 16-летнем сыне Кадырова

В мэрии Донецка сообщили о взломе сайта после публикации об Адаме Кадырове

В мэрии Донецка заявили о взломе сайта городской администрации после публикации документа о присвоении звания почетного гражданина Донецка Адаму Кадырову, 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка», — написал он.

По его словам, на данный момент специалисты предпринимают все усилия для устранения информационных атак со стороны Украины. Градоначальник также призвал доверять только проверенным источникам информации.

29 ноября на официальном сайте мэрии города опубликовали распоряжение, в котором говорилось, что Адам Кадыров стал почетным гражданином Донецка. В документе, подписанном главой администрации Николаем Волковым, отмечается, что Адам внес личный весомый вклад в развитие культурных отношений Донецка и Грозного. Позднее вечером распоряжение исчезло с сайта.

17 ноября стало известно, что в копилке наград Адама Кадырова появились орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Еще раньше «Лента.ру» подробно рассказала о семи званиях и медалях Адама Кадырова.