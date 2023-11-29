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19:45, 29 ноября 2023Россия

В мэрии Донецка заявили о взломе сайта после сообщения о 16-летнем сыне Кадырова

В мэрии Донецка сообщили о взломе сайта после публикации об Адаме Кадырове

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В мэрии Донецка заявили о взломе сайта городской администрации после публикации документа о присвоении звания почетного гражданина Донецка Адаму Кадырову, 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка», — написал он.

По его словам, на данный момент специалисты предпринимают все усилия для устранения информационных атак со стороны Украины. Градоначальник также призвал доверять только проверенным источникам информации.

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29 ноября на официальном сайте мэрии города опубликовали распоряжение, в котором говорилось, что Адам Кадыров стал почетным гражданином Донецка. В документе, подписанном главой администрации Николаем Волковым, отмечается, что Адам внес личный весомый вклад в развитие культурных отношений Донецка и Грозного. Позднее вечером распоряжение исчезло с сайта.

17 ноября стало известно, что в копилке наград Адама Кадырова появились орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Еще раньше «Лента.ру» подробно рассказала о семи званиях и медалях Адама Кадырова.

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      Никита Абрамов
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