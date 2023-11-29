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12:30, 29 ноября 2023Бывший СССР

В МИД отреагировали на слова Зеленского о западных кораблях

Захарова: слова Зеленского о кораблях НАТО говорят о милитаризации Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости охраны следующих из республики судов с зерном западными военными кораблями. Об этом во время брифинга высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, слова Зеленского о том, что Запад предоставит Киеву подобные корабли, демонстрируют продолжающуюся милитаризацию Украины. «Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Черного моря», — подчеркнула она.

Ранее военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявлял, что морские дроны, которые Минобороны России планирует получить до конца 2023 года, смогут помешать доставкам кораблями оружия для украинских войск.

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      Алевтина Запольская
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