Бывшая глава Гагаузии заявила об усталости Молдавии от президента Майи Санду

Народ Молдавии устал от оправданий правящей партии и президента страны Майи Санду. Об этом заявила бывшая глава Гагаузии Ирина Влах на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

«Госпожа Санду, Молдова устала от ваших оправданий. Народ ждет от вас единственного шага — чтобы вы ушли и забрали с собой своих неучей, которые правят страной . Это будет самая успешная ваша реформа», — обратилась она к президенту, призвав ее и правительство уйти в отставку.

Ирина Влах отметила, что за несколько лет пребывания у власти правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) имела все возможности изменить ситуацию в стране, но вместо этого обвиняла в проблемах Молдавии пророссийскую оппозицию и Россию.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что многие жители Молдавии выступают за развитие отношений с Россией, о чем свидетельствуют результаты муниципальных выборов в стране.