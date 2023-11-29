В России пенсионер выпал из окна при попытке сбежать из запертой женой квартиры

Житель Волгограда выпал из окна при попытке сбежать из запертой женой квартиры

В Волгограде пенсионер выпал из окна, когда пытался сбежать из квартиры, в которой его заперла жена. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, из квартиры на четвертом этаже пытался сбежать 82-летний мужчина. Жена закрыла его в помещении, так как боялась, что он снова выпьет много алкоголя.

Медики не смогли спасти пенсионера. Рядом с ним были обрывки простыней и проводов, из которых он пытался смастерить веревку для спуска через окно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой головы, груди и таза. Кроме того, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области.