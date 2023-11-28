Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника

В Петербурге девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника

В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Об этом сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 27 ноября, в доме на улице Руднева в Выборгском районе. Девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой головы, груди и таза. Кроме того, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области.

Ранее в Приморье 54-летний мужчина взломал дверь дома женщины, после чего изнасиловал ее и сбежал. Потерпевшая обратилась в полицию и насильника задержали.