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17:41, 29 ноября 2023Наука и техника

В России создали систему «свой-чужой» для дронов

«Ростех» создал малогабаритную систему «свой-чужой» для обозначения дронов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

«Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», которая предназначена для обозначения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на выставке "Электроника России" новый малогабаритный приемо-ответчик для обозначения беспилотников. Изделие работает по принципу "свой-чужой" и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 километров и расстоянии до 100 километров от радиозапросчика», — говорится в сообщении.

Радиолокационный опознаватель разработали специалисты входящего в «Росэлектронику» научно-производственного предприятия (НПП) «Пульсар». Изделие работает со станциями, использующими российскую систему опознавания «Пароль». Отмечается, что подобные приборы применяют в авиации, чтобы отличить свою технику от летательных аппаратов противника.

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Изделие весит около 150 граммов, а энергопотребление составляет 100 милливольт. Это позволяет интегрировать опознаватель в гражданские и специальные дроны.

Генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой отметил, что сегодня на поле боя обе стороны конфликта могут применять одни и те же модели беспилотников, что затрудняет их визуальную идентификацию. «Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — сказал он.

Ранее в ноябре сообщилось, что в интересах Вооруженных сил России разрабатывают линейку дронов с термобарическими боеприпасами.

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