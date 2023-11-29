В США признали превосходство России в ядерной сфере

Экс-разведчик Риттер: США придется смириться с превосходством РФ в ядерной сфере

США придется смириться с превосходством России в ядерной сфере, иначе они вступят в бессмысленную гонку вооружений, в которой им не победить, признал бывший военный разведчик США Скотт Риттер в аналитической статье для Consortium News.

Экс-разведчик обратил внимание на провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании и отметил, что они резко контрастируют с серией успешных испытаний России: пусками ракет «Булава» с подводной лодки «Борей», испытаниями стратегического ракетного комплекса «Ярс», а также испытательным пуском крылатой ракеты «Буревестник».

Риттер считает, что Россия продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, особенно после прекращения действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Совершенствование ядерных сил США и Великобритании усложнится, им придется тратить сотни миллиардов долларов, но все равно будут уступать России.

Эксперт отметил, что американским политикам придется признать новую реальность и приспособиться к ней, иначе США могут спровоцировать бессмысленную гонку вооружений, в которой не смогут победить. «Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла, — резюмировал Риттер.

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. 28 февраля был подписан соответствующий указ, согласно которому решение о возобновлении принимается главой государства.