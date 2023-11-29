В УФСИН прокомментировали инцидент с осужденным Уиланом в российской колонии

УФСИН: между Уиланом и другим осужденным произошел конфликт в мордовской колонии

В мордовской колонии между бывшим американским пехотинцем Полом Уиланом, отбывающим в России срок за шпионаж, и другим заключенным произошел конфликт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

По данным ведомства, ссора произошла на бытовой почве, в результате которой заключенный ударил американца в лицо. Конфликт пресекли сотрудники учреждения, они доставили участников конфликта в медицинскую часть. Там у Уилана выявили ссадину под глазом.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Проводится проверка.

Ранее американец пожаловался на побои в колонии. Брат Уилана рассказал, что причиной потасовки стало замечание — американец, работавший за швейным станком, попросил другого заключенного отойти в сторону.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам заключения по статье о шпионаже. Свою вину американец не признал.