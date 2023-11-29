Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:20, 29 ноября 2023Моя страна

«Волчьи игры» на берегу российской реки попали на видео

«Волчьи игры» в нацпарке «Бузулукский бор» под Оренбургом попали на видео

Игривое общение стаи волков на берегу реки в Оренбургской области попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал нацпарк «Бузулукский бор» на странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько хищников быстро передвигаются вдоль берега, в рамках игры гоняясь друг за другом и периодически заходя в воду.

«Вопреки стереотипу, серые хищники не охотятся постоянно, а очень любят понежиться где-нибудь в укромном месте (особенно в летнюю жару) или вот так размяться», — сказано в подписи к посту.

Ранее в Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Хищницам в настоящее время около десяти месяцев. Они родились в семье Кая и Герды в феврале текущего года. Имена для них выбирали жители города.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      В российском городе назовут улицу в честь снявшего с Пригожиным фильм вагнеровца

      Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2024 году

      Новый президент Эквадора принял пост под «День победы» Тухманова

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости