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15:38, 29 ноября 2023Силовые структуры

Возросло число пострадавших при обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области

18 человек пострадали при обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Возросло число пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Юбилейного Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

При вчерашнем обстреле здания ОМВД в населенном пункте ранены 18 человек. Четверо полицейских не выжили.

Украинские солдаты стреляли из американской РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в здание, где временно располагался ОМВД России «Новокаховский». В результате также были повреждены шесть служебных машин.

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      Екатерина Кашурникова
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