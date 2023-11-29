Возросло число пострадавших при обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области

18 человек пострадали при обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области

Возросло число пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Юбилейного Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

При вчерашнем обстреле здания ОМВД в населенном пункте ранены 18 человек. Четверо полицейских не выжили.

Украинские солдаты стреляли из американской РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в здание, где временно располагался ОМВД России «Новокаховский». В результате также были повреждены шесть служебных машин.