Врач предупредила о последствиях долгого сидения дома

Врач Ворожбит: отсутствие прогулок может привести к ухудшению сна и иммунитета

Отсутствие прогулок может негативно сказаться на здоровье человека, предупредила главный врач «Инвитро-Юг», врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит. О последствиях долгого сидения дома она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Ворожбит, редко выходящие на прогулки люди становятся апатичны, их может начать беспокоить чувство разбитости и переутомления. Кроме того, сидение дома подрывает иммунитет, что грозит регулярными простудами. «Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — продолжила врач.

Именно ходьбой, уточнила Ворожбит, можно существенно снизить риск развития многих заболеваний, в том числе ожирения и сахарного диабета. Ходьба, добавила она, положительно влияет на состояние сердца и сосудов, дыхательной системы, оказывает стимулирующее действие на функцию пищеварительного тракта, улучшает качество и продолжительность жизни.

Ввести в привычку регулярные прогулки можно, начав с 30 минут в день, посоветовала врач.

После прогулки улучшается настроение, человек становится более спокойным, сосредоточенным, внимательным, лучше запоминает новую информацию. Также ходьба укрепляет кости, мышцы и суставы, регулярные прогулки — это хорошая профилактика проблем с позвоночником, а если заняться скандинавской ходьбой, например, то активизируются мышцы не только ног, но и рук

Светлана Ворожбит врач-дерматовенеролог

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