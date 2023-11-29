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07:22, 29 ноября 2023Мир

Салливан встретился с избранным президентом Аргентины Милеем

Советник США по нацбезопасности Салливан встретился с главой Аргентины Милеем
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Cristobal Basaure Araya / Keystone Press Agency Global Look Press

Советник главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным главой Аргентины Хавьером Милеем, говорится в сообщении Белого дома, пишет РИА Новости.

«Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию», — сказано в заявлении.

Ранее Джейк Салливан поздравил Милея с победой на выборах и пообещал продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.

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      Марина Совина
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