Салливан встретился с избранным президентом Аргентины Милеем

Советник США по нацбезопасности Салливан встретился с главой Аргентины Милеем

Советник главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным главой Аргентины Хавьером Милеем, говорится в сообщении Белого дома, пишет РИА Новости.

«Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию», — сказано в заявлении.

Ранее Джейк Салливан поздравил Милея с победой на выборах и пообещал продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.