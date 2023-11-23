Избранный глава Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

Избранный президент Аргентины призвал Зеленского принять конференцию по Украине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому принять в южноамериканской стране конференцию, которая посвящена урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 23 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Хавьером Милеем и пригласил его посетить страну.

Советник Милея по внешней политики Диана Мондино, которую Милей назвал своим будущим министром иностранных дел, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что политика нового президента Аргентины Хавьера Милея приведет страну к катастрофе.