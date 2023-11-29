Бутылку самого старого в мире виски купили за полтора миллиона рублей

Самый старый шотландский виски продали по 13 тысяч фунтов стерлингов за бутылку

Несколько бутылок самого старого в мире шотландского виски, найденного год назад в шотландском замке Блэр, ушли с молотка по цене более миллиона рублей. Об этом сообщает издание Rotherham Advertiser.

Первоначально устроители аукциона рассчитывали, что каждую бутылку удастся продать за сумму не менее 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей). В действительности часть бутылок купили даже дороже. В некоторых случаях цена достигла 13 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов рублей). Торги будут продолжаться до 4 декабря.

Виски, выставленный на торги, был изготовлен в начале 1830-х годов. Специалисты подозревают, что его могли перегнать в 1833 году, разлить в 1841-м и перелить в новые бутылки в 1932-м, но подтвердить это очень трудно. Достоверной информации о том, где и как он был изготовлен, нет.

Виски всегда был громадной частью истории замка Блэр. Оставшиеся после аукциона бутылки станут основой экспозиции, чтобы все посетители имения могли узнать удивительную историю этого напитка Берти Тротон попечитель замка Блэр

Ранее сообщалось, что 40 бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон. Виски под названием Atholl Brose с добавлением меда готовили там многие века. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии в молодости могла пробовать королева Виктория.