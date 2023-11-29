Захарова ответила на слова МИД Франции о Лаврове

Захарова в ответ МИД Франции: Париж не изжил колониальные замашки

Париж не изжил колониальные замашки, игнорируя мнение мирового большинства. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова французской коллеги Анн-Клер Лежандр о присутствии главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

Отмечается, что представитель французского ведомства заявила, что присутствие Лаврова на мероприятии ОБСЕ не позволяет сделать вывод о выходе России из изоляции.

«Я тоже так не думаю — Россия и не была в изоляции. А пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки», — написала Захарова.

Ранее представитель российского МИД рассказала о запросах двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ. По ее словам, запросов на двусторонние встречи немало.