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18:54, 29 ноября 2023Мир

Захарова ответила на слова МИД Франции о Лаврове

Захарова в ответ МИД Франции: Париж не изжил колониальные замашки

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Париж не изжил колониальные замашки, игнорируя мнение мирового большинства. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова французской коллеги Анн-Клер Лежандр о присутствии главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

Отмечается, что представитель французского ведомства заявила, что присутствие Лаврова на мероприятии ОБСЕ не позволяет сделать вывод о выходе России из изоляции.

«Я тоже так не думаю — Россия и не была в изоляции. А пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки», — написала Захарова.

Ранее представитель российского МИД рассказала о запросах двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ. По ее словам, запросов на двусторонние встречи немало.

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      Виктория Кондратьева
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