Захарова пригрозила ответом на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа санкции Молдавии против нее

Россия не оставит без ответа решение властей Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что такой шаг направлен на разрушение отношений между Москвой и Кишиневом, сообщает РИА Новости.

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее Захарова заявляла, что западные страны пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».