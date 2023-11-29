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11:58, 29 ноября 2023Бывший СССР

Захарова пригрозила ответом на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа санкции Молдавии против нее

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не оставит без ответа решение властей Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что такой шаг направлен на разрушение отношений между Москвой и Кишиневом, сообщает РИА Новости.

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее Захарова заявляла, что западные страны пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».

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      Анастасия Алимпиева
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