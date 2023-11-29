SpaceNews: западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

Западные спутники Planet, Sentinel и Umbra зафиксировали взрыв на испытательном полигоне Цзюцюань в пустыне Гоби в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на эксперта Гарри Стрейнджера, который разместил в сети микроблогов X оптические и радиолокационные спутниковые изображения места взрыва. По его оценке, взрыв на полигоне мог произойти 21-22 ноября.

Издание напоминает, что до этого на космодроме Цзюцюань взрыв был зафиксирован в октябре 2021 года. В SpaceNews уверены, что последний инцидент не повлияет на китайскую космическую программу. Издание допускает, что взрыв связан с испытаниями ракет, проводимыми частными китайскими компаниями.

Ранее китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.