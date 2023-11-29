Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:37, 29 ноября 2023Наука и техника

Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

SpaceNews: западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

Фото: Sentinel Hub EO Browser

Западные спутники Planet, Sentinel и Umbra зафиксировали взрыв на испытательном полигоне Цзюцюань в пустыне Гоби в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на эксперта Гарри Стрейнджера, который разместил в сети микроблогов X оптические и радиолокационные спутниковые изображения места взрыва. По его оценке, взрыв на полигоне мог произойти 21-22 ноября.

Издание напоминает, что до этого на космодроме Цзюцюань взрыв был зафиксирован в октябре 2021 года. В SpaceNews уверены, что последний инцидент не повлияет на китайскую космическую программу. Издание допускает, что взрыв связан с испытаниями ракет, проводимыми частными китайскими компаниями.

Ранее китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

      В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

      Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

      Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

      Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

      Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

      Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

      Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

      Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

      Львы растерзали огромного крокодила и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости