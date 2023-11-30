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00:22, 1 декабря 2023Мир

Американский сенатор оценил возможность Украины вернуть Крым

Сенатор США Рэндал Пол: Украина не сможет вернуть контроль над Крымом

Фото: Baz Ratner / Reuters

Украина уже не вернет контроль над Крымом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dvie.

Он признал, что не видит способа, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) «смогут вытеснить русских из восточной Украины», а также способа, которым Киев может вернуть полуостров. По мнению американского сенатора, единственной возможность для Украины добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году. Кроме того, Пол отметил, что Украина и США по сути вернулись к тому положению, которое было почти год назад.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева.

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      Марина Совина
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