Сенатор США Рэндал Пол: Украина не сможет вернуть контроль над Крымом

Украина уже не вернет контроль над Крымом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dvie.

Он признал, что не видит способа, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) «смогут вытеснить русских из восточной Украины», а также способа, которым Киев может вернуть полуостров. По мнению американского сенатора, единственной возможность для Украины добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году. Кроме того, Пол отметил, что Украина и США по сути вернулись к тому положению, которое было почти год назад.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева.