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21:18, 30 ноября 2023Мир

Байден рассказал о способности «взорвать мир»

Байден рассказал рабочим о наличии у него кода, способного «взорвать мир»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Джо Байден рассказал рабочим о способности «взорвать весь мир» с помощью кода, сообщает издание The New York Post. Трансляция доступна на YouTube.

Президенту провели экскурсию по предприятию CS Wind в Колорадо, во время которой он обратил внимание на прибор в руках одного из сотрудников. «Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир», — отметил он.

Глава государства пояснил, что речь идет о ядерном оружии. Однако журналисты газеты посчитали такую шутку неудачной. «Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — подчеркнули они.

Ранее президент США заявил о готовности страны нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в случае необходимости. Он также пригрозил ударами связанным с Ираном группировкам, если такая мера понадобится.

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      Марина Совина
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