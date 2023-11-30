Дочь популярной телеведущей показала селфи в прозрачном боди без бюстгальтера

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала селфи в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающего 1,5 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 22-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина позировала в прозрачном черном боди, сквозь которое просвечивала ее обнаженная грудь. Кроме того, девушка надела мешковатые джинсы, спадавшие с ее бедер.

При этом манекенщица держала телефон над головой, закатив глаза, которые подчеркнула черными стрелками. Также она распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой и украсила пальцы перстнями.

Ранее в ноябре Амелия Грей Хэмлин также появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера. Она посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion) в облегающем прозрачном платье длины макси бледно-голубого цвета, сквозь которое просвечивал ее бюст, и трусах с завышенной талией.