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14:47, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей

Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные

Фото: Mike Segar / Reuters

Суд в Москве оштрафовал компанию Apple за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Как сообщает РИА Новости, компанию обязали выплатить 12 миллионов рублей.

Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполнение оператором при сборе личных данных обязательств по их накоплению и хранению с использованием баз данных, находящихся на территории России).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей», — сказала судья.

В июле 2022 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Тогда сумма штрафа составила два миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональные данные российских пользователей, должны хранить их на территории страны.

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      Маргарита Щигарева
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