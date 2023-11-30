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12:52, 30 ноября 2023Мир

Глава Еврокомиссии рассказал о встречах с Киссинджером

Глава Еврокомиссии Мишель: Киссинджер определял ход важнейших событий в мире

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Шарль Мишель рассказал о встречах с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, назвав его «блестящим умом». Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Генри. Добрый человек, блестящий ум, который на протяжении ста лет определял ход самых важных событий века. Стратег, внимательный к мельчайшим деталям», — рассказал глава Еврокомиссии.

Политик также выразил соболезнования американскому народу и семье Киссинджера в связи с его уходом.

Ранее помощник Киссинджера Джеймс Бейкер заявил, что США с уходом экс-госсекретаря лишились знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами. По его словам, Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном внешнеполитическом вопросе с 1969 по 1977 год.

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      Максим Габриелян
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