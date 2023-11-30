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06:37, 30 ноября 2023Мир

Помощник Киссинджера заявил о потере Америкой дипломата с огромным интеллектом

Помощник Киссинджера Бейкер: США потеряли дипломата с огромным интеллектом

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

США с уходом из жизни бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера лишились знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами. Об этом РИА Новости заявил его помощник Джеймс Бейкер.

По его словам, Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном внешнеполитическом вопросе с 1969 по 1977 годы. Среди прочего, Бейкер указал на разработку экс-госсекретарем политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня.

О кончине Киссинджера стало известно ночью 30 ноября. Дипломат ушел из жизни в возрасте 100 лет.

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      Марина Совина
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