Глюкоза снялась в прозрачных нарядах и восхитила фанатов

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в откровенных нарядах и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 37-летняя певица предстала перед камерой в белом комплекте нижнего белья, состоящего из бандо (бюстгальтера без бретелей — прим. «Ленты.ру») и трусов с высокой посадкой. К своему образу она добавила прозрачную кружевную юбку, меховую шубу, жемчужные ожерелья, а также массивную золотую цепь и серьги.

Кроме того, Глюкоза примерила платье, украшенное множеством жемчужин и стразов. На кадрах видно, что под изделием отсутствует бюстгальтер.

Поклонники оценили фотосессию артистки в комментариях под постом. «Все образы изумительны!», «Роскошная», «Вот как выглядит награда за тяжелую работу», «Шикарная фигура», «Невероятно красиво», — высказывались они.

Ранее Глюкоза также показала фото в откровенном образе и порадовала подписчиков. Тогда певица поделилась серией снимков в нижнем белье. На одном кадре она предстала в черных трусах с высокой посадкой и сетчатом корсете с прозрачным верхом. При этом звезда распахнула перед камерой красный пиджак, продемонстрировав подтянутую фигуру.