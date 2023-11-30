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13:52, 30 ноября 2023Экономика

В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

CNBC: трейдинговую платформу Robinhood перезапустят после двух неудач

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Трейдинговую платформу Robinhood (Робин Гуд) в Великобритании перезапустят в начале 2024 года после двух неудачных попыток. О третьей попытке международной экспансии компании, названной в честь знаменитого разбойника сообщает CNBC.

Сейчас Robinhood предлагает пользователям торговлю шестью тысячами ценных бумаг в США. Работа ведется круглосуточно, но сделки совершаются после 9:30 утра по восточному времени и после 16:00 по восточному времени. Европейские ценные бумаги наравне с опционами и производными инструментами площадка не затрагивает — они будут добавлены на сервис после перезапуска.

По словам главы компании в регионе Джордана Синклера, 24-часовая торговля позволит пользователям совершать сделки на новостях, влияющих на рынок.

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«Клиенты действительно могут совершить сделку, выбрать свою инвестиционную стратегию и фактически действовать в соответствии с новостями рынка», — пояснил он.

Robinhood уже дважды пыталась запустить продукт в Великобритании — в 2019 году в лист ожидания записались 300 тысяч человек, но планам по открытию площадки помешала пандемия. Вторая попытка была предпринята в 2022 году, однако из-за неудачной покупки британского приложения для криптоторговли Ziglu компания потеряла 12 миллионов долларов и отложила перезапуск.

Ранее стало известно, что оказавшаяся под блокирующими санкциями США СПБ Биржа для разблокировки активов клиентов будет сотрудничать с Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC). Площадка намерена получить лицензии надзорного органа, и для этого работает с командой международных юристов — специалистов по санкциям, заявил гендиректор российской площадки Евгений Сердюков.

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      Вячеслав Агапов
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