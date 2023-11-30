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17:50, 30 ноября 2023Мир

Израиль отозвал своего посла в Испании

МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за слов премьера Санчеса о секторе Газа

Фото: Albert Gea / Reuters

Израиль отзывает своего посла в Мадриде после антиизраильских заявлений премьер-министра Испании Педро Санчеса о событиях в секторе Газа. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн

«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим», — написал дипломат.

По словам Коэна, израильские власти, вопреки заявлениям Санчеса, «действуют и будут действовать в соответствии с международным правом», а также продолжать военную операцию до освобождения всех заложников и полной ликвидации палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес намерен сообщить израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху, что Мадрид может признать государство Палестина.

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      Глеб Бажуткин
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