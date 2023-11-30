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23:40, 30 ноября 2023Россия

К горящему в Ростове-на-Дону рынку направлены наряды полиции

Полиция направлена на место пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

К горящему вещевому рынку «Темерник» в Ростове-на-Дону направили сотрудников правоохранительных органов для оцепления территории. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на место происшествия также отправлены наряды ДПС, чтобы они обеспечили беспрепятственный проезд специальной техники.

Ранее стало известно об увеличении площади возгорания на рынке «Темерник» трех тысяч квадратных метров. Уточнялось, что угроза распространения огня на жилые объекты пока отсутствует.

Пожар произошел вечером 30 ноября. Ему присвоили третий ранг сложности.

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      Марина Совина
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