Стало известно о планах продлить нацпроект «Культура» в России

Любимова: Минкультуры планирует продлить нацпроект «Культура» до 2030 года

Министерство культуры России планирует продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, заявила глава ведомства Ольга Любимова во время правительственного часа в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что подходит к концу пятый год реализации нацпроекта. «Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких. Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением нацпроекта "Культура" до 2030 года», — подчеркнула она.

Любимова указала на необходимость модернизации объектов в сфере культуры в российских регионах.

Ранее стало известно, что ежегодно с 2021 года государственная поддержка в виде денежных поощрений оказывается тысяче сельских учреждений культуры и тысяче лучших работников отрасли. В 2023 году такую поддержку уже получили 639 работников культуры и 681 учреждение.