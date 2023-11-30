Модный показ на улице в Москве попал на видео

Модели продефилировали по Малой Бронной в Москве в рамках BRICS+ Fashion Summit

Модный показ на улице в Москве попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Новости Москвы».

В среду, 28 ноября, открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. Московская неделя моды. На размещенных кадрах запечатлены модели, дефилирующие в различных нарядах по Малой Бронной.

Известно, что в дни саммита, который продлится до 2 декабря, дизайнеры из 12 государств, в частности Турции и Китая, представят свои коллекции на подиуме. Модные показы в рамках форума пройдут в «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути, посетившая форум BRICS+ Fashion Summit, призналась в любви к российскому дизайнеру Ульяне Сергеенко. Выяснилось, что знаменитость предпочитает одежду модного дома уже более десяти лет.