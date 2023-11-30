Среда обитания
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11:56, 30 ноября 2023Среда обитания

Московский ноябрь окажется одним из самых мокрых в истории

Ноябрь 2023 года в Москве войдет в десятку самых мокрых за 144 года

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ноябрь 2023 года в Москве войдет в десятку самых мокрых месяцев за 144 года. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Общее количество выпавших за месяц осадков составило более 80 миллиметров, таким образом этот месяц окажется самым мокрым с 1879 года, объяснила специалист. Кроме того, ноябрь войдет в число трех самых снежных месяцев за последние 25 лет.

За ночь на 30 ноября снежный покров в Москве количество выпавшего снега составило четыре сантиметра. В центре города, на метеостанции Балчуг, высота покрова за сутки выросла на пять сантиметров — до 25 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к началу декабря из-за сильных снегопадов высота сугробов в Москве достигнет характерной для февраля климатической нормы. По его словам, 30 ноября в столице выпадет 10 миллиметров — 20 процентов от месячной нормы.

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      Мария Черкасова
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